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    • 17.12.2020 09:47
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    ile etkisiz hale getirilen teröristin iş birlikçisi 5 kişiye gözaltı!

    merkezli 3 ilde, terör örgütü ’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin isimlerinin, 3 Ekim’de ’ın ilçesi kırsalında ile etkisiz hale getirilen ‘Dr. Amara’ kod adlı terörist Müzeyyen Aydın’ın (42) üzerinden çıkan 2 pusulada geçtiği ortaya çıktı. İş birlikçi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, eylem için kente gelen örgüt üyelerine barınma ve saklanma imkanı sağladığı öne sürüldü.

    AA
    SİHA ile öldürülen teröristin iş birlikçisi 5 kişiye gözaltı!

    ekiplerince yürütülen 'Yıldırım-7' operasyonu kapsamında, 3 Ekim'de ilçesi kırsalında, silahlı insansız hava aracı () ile nokta atışı sonucu 4 'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

    Bu teröristlerden, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü PKK'nın sözde 'orta saha Amed eyaleti özel güç sorumlusu' 'Dr. Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde 2 pusula ele geçirildi. Pusulalar üzerinde inceleme yapan ekipler, Aydınlı'nın, 'da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi.

    Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkardığı 6 şüphelinin adreslerini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şafak vakti Adana merkezli Diyarbakır ve 'de operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdiği evlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin, eylem için kente gelen örgüt üyelerinin barınma ve saklanmalarına yardım ettiği öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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    Haberler Güncel SİHA ile etkisiz hale getirilen teröristin iş birlikçisi 5 kişiye gözaltı!