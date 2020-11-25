Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, eğitimcileri "yandaş ve muhalif" diye ayrıştıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte de çeşitli meslek kuruluşlarını hedef tahtasına oturmaktan imtina etmedi. Kendisi gibi düşünmeyen kesimleri ötekileştiren Kemal Kılıçdaroğlu, kimi zaman sanatçıları kimi zaman yargı mensuplarını kimi zaman da medya kuruluşlarına ağır sözler sarf etti.





"İKTİDARIN PEŞİNDE GİDEN ÖĞRETMEN…"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" iddiasında bulundu.

Kamuoyunda büyük infiale neden olan sözler sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, geri adım atmak yerine kendisini savundu. Kılıçdaroğlu, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir öğretmen 3 bin 600 ek göstergeyi istemiyorum çünkü AK Parti'ye oy vereceğim diyorsa o camianın insanı değildir. Hiçbir öğretmen yalancıya sahip çıkamaz, çıkana öğretmen denmez."

ÖNCE HEDEF GÖSTERİLDİ SONRA KAMPANYA YÜRÜTÜLDÜ

Aynı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu hakkında "yeniden yargılanmaya yer olmadığı" kararını veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyetini de hedef almıştı.