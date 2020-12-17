FETÖ'nün ihanet kalkışması 17 ve 25 Aralık'ta hedef neydi? İhanet süreci nasıl işledi?

FETÖ'NÜN YARGI VE EMNİYET AYAĞI

FETÖ'cü savcıların talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize ve mali suçlarla mücadele şubelerinde kadrolaşmış FETÖ'cü polisler, 17 Aralık'ta 300 polisle yapılan ilk baskınlarda 89 kişiyi gözaltına aldı. Bunların arasında İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile iş adamları Rıza Sarraf ve Ali Ağaoğlu da vardı. Türkiye'yi sarsan operasyonlardan dönemin Başsavcısı Turan Çolakkadı'nın haberi yoktu. Soruşturma dosyaları FETÖ'cü savcılar tarafından son ana kadar üstlerinden bile gizli tutuldu. Örgütün sinsi ve karanlık planları, ileriki günlerde tamamen açığa çıktı.