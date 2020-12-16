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    • 16.12.2020 12:45
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    Son dakika: 'nün Kumpasına ilişkin davada cezalar açıklandı

    Son dakika haberi... kumpasına ilişkin elebaşı ile eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 77 sanıkla ilgili mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet eski emniyet müdürleri , , 'nin aralarında bulunduğu 29 sanığı "Hükûmeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış cezasına çarptırdı. Bu sanıklara ayrıca 40 yıl 32 ay hapis cezası verildi.

    Sabah
    Selam Tevhid davasında hainlere ceza yağdı

    İstanbul 14. devletin güvenliğine ilişkin bilgiler nedeniyle izleyiciye kapalı yapılan duruşmada karar çıktı. Kararda eski emniyet müdürleri , Oktay Bulduk, , , Osman Özgür Açıkgöz, , eski emniyet amirleri Oğuzhan Ceylan, Gaffur Ataç, Kürşat Durmuş ile suç tarihinde medyasında yazarlık yapan eski savcı Gültekin Avcı'nın aralarında bulunduğu 20 sanık " Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı. 9 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

    Bu sanıklara ayrıca "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik", "suç uydurma", suçlarından 40 yıl 32 ay hapis cezası verildi. 7 sanık ise beraat etti.

    FETÖ'NÜN GİZLİ KUMPASI
    FETÖ üyesi sanıklarca 2010-2014 yılları arasında sözde (Kudüs Ordusu) Terör Örgütü adı altında gizlice yürütülen soruşturma, FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin başarısız olmasının ardından gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu soruşturma üzerinden FETÖ'cülerin binlerce insanı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını dinlediği belirlenmişti. FETÖ'nün adliye ve emniyetteki elemanları aracılığıyla kurgulanan soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, TRT, YÖK gibi birçok kurum, kuruluş, vakıf ve derneğin hedef alındığı tespit edilmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının başarısız olması üzerine FETÖ bu kumpas soruşturmasını operasyona dönüştürememişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid Kumpasına ilişkin davada cezalar açıklandı