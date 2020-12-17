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    • 17.12.2020 11:51
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    SON DAKİKA: Sanayi ve : 'de koronavirüse karşı 17 proje üretiliyor

    Son dakika: Sanayi ve , TÜBİTAK COVID-19 Platformu Aşı ve Çevrimiçi Konferansı'nda konuştu. , burada yaptığı açıklamada "Türkiye, , Kovid-19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması i 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor. Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

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    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını üzerinden bir yıl geçmesine rağmen tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Türkiye'de de koronavirüse karşı aşı çalışmaları yürütülürken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Geliştirme Çevrimiçi Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

    "Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid-19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor.

    Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve hatta daha yenilikçi yöntemlere Kovid-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı.

    Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.

    Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz.

    Faz 1 ötesinde Faz 2 klinik aşaması hazırlıklarımızı yapıyoruz süreci hızlandırmak için. Güvenli üretim onayı alan Tekirdağ ve Adıyaman'da bulunan iki tesiste aşı adayları üretilecek ve Faz 1 insan klinik aşı çalışmalarına başlanacak."
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye'de koronavirüse karşı 17 proje üretiliyor