Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını üzerinden bir yıl geçmesine rağmen tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Türkiye'de de koronavirüse karşı aşı çalışmaları yürütülürken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Geliştirme Çevrimiçi Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:
"Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid-19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor.
Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve hatta daha yenilikçi yöntemlere Kovid-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı.
Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.
Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz.
Faz 1 ötesinde Faz 2 klinik aşaması hazırlıklarımızı yapıyoruz süreci hızlandırmak için. Güvenli üretim onayı alan Tekirdağ ve Adıyaman'da bulunan iki tesiste aşı adayları üretilecek ve Faz 1 insan klinik aşı çalışmalarına başlanacak."