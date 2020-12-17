Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını üzerinden bir yıl geçmesine rağmen tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Türkiye'de de koronavirüse karşı aşı çalışmaları yürütülürken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Geliştirme Çevrimiçi Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.