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    • 16.12.2020 14:54
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    'da operasyonu! 14 kişi tutuklandı

    Son dakika haberi... 'da merkezli 13 ilde /'nin ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

    Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 14 kişi tutuklandı
    Cumhuriyet Başsavcılığının, 1 Aralık'ta /'nin ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan, aralarında emekli bir albayın da bulunduğu çeşitli rütbelerdeki 14 şüpheli, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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    Haberler Güncel Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 14 kişi tutuklandı