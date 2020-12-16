"Aşılarda etkinlik, güvenilirlik, saklama ve uygulama koşulları gibi birçok dinamik göz önüne alınıyor. Bütün bu faktörleri birleştirerek en doğru kararı verecek olan Sağlık Bakanlığı'dır. Ancak şunu söylemek isterim ki Çin aşısı, Alman aşısı, Amerikan aşısı gibi ayrımlar yapmadan bakanlığın uygun bulduğu, uygulanmasına izin verdiği aşının uygulanmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Eğer bir toplumda bağışık insanların sayısı artar ise enfeksiyonun bulaşma zinciri kırılır ve toplumdaki enfeksiyon yaygınlığı azalır. Bu nedenle toplumdaki bağışık insanların sayısının artması hastalığın azalması adına son derece değerlidir ve önemlidir. Eğer bir toplumun yüzde 70'inin etkene karşı antikorları olur ise o toplumda hastalığın sıklığı dramatik bir şekilde değişmekte ve hastalığın yayılması durmaktadır."