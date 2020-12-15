



CORONA HAPI YUTTU

Almanya'da BioNTech'in aşısının ardından, Fromycon firması da Covid- 19'un ilacını bulduğunu açıkladı.



Alman biyoteknoloji şirketi Fromycon, Coronavirüs'e karşı ilaç geliştirdiğini açıkladı. FYP207 adlı ilaç virüsün hücrelere giriş yollarını kapatıyor ve mutasyon geçirse bile nüfuz etmesini engelliyor. İlaç için "acil onay başvurusu" yapılacağı belirtildi. İlacın "En hızlı onay" ile ancak bir yıl sonra piyasaya sürebileceği kaydedildi. Şirketin CEO'su Dr. Carsten Brockmeyer ürettikleri ilaç ile "İnsanların artık bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını" anlattı.