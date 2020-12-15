ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Pfizer-BioNTech aşısına, "Acil Kullanım İzninin" oybirliği ile vermediği ortaya çıktı. FDA'nın üyeleri Dr. Archana Chatterjee, Dr. David Kim, Prof. Dr. A. Oveta Fuller ve Dr. Michael Kurilla'nın hayır oyu kullandığı, bir üyenin de çekimser kaldığı anlaşıldı.
Bu 5 üyenin, "Aşının 16-18 yaş arası kişilerde büyük risk taşıdığı" gerekçesiyle evet oyu vermedikleri belirtildi.
GENEL TEDAVİ
İngiltere'de Edinburg Üniversitesi'nden bir ekip, 2 bin 700 hastanın DNA'sını inceledi. Ağır hastalarda "IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 ve CCR2" adlı genlerin bağışıklık ve akciğer iltihabının en önemli sebebi olduğunu belirledi. Bu genlerin tedavisiyle hastalığın önlenebileceği belirtildi.
HAYDİ AŞIYA
Türkiye, 65 yaş üstü, sağlıkçılar ve kronik rahatsızlığı olanlara, 25 Aralık'tan itibaren aşı uygulamaya başlayacak. Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde gerçekleştirilecek. Günde 1.5 -2 milyon kişi aşı olacak. İlk parti uygulaması, 4 günde tamamlanacak. Önümüzdeki yıl Ocak ayının 16'sına kadar 5 milyon kişiye aşı yapılmış olacak. Haziran ayına kadar ise Türkiye'de 60 milyon kişiye aşı uygulanacak.
YERLİ VE MİLLİ
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Coronavirüs'e karşı geliştirilen yerli aşıda, Faz-1 çalışmaları tamamlandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Faz-2'ye geçiyoruz" dedi.
CORONA HAPI YUTTU
Almanya'da BioNTech'in aşısının ardından, Fromycon firması da Covid- 19'un ilacını bulduğunu açıkladı.
Alman biyoteknoloji şirketi Fromycon, Coronavirüs'e karşı ilaç geliştirdiğini açıkladı. FYP207 adlı ilaç virüsün hücrelere giriş yollarını kapatıyor ve mutasyon geçirse bile nüfuz etmesini engelliyor. İlaç için "acil onay başvurusu" yapılacağı belirtildi. İlacın "En hızlı onay" ile ancak bir yıl sonra piyasaya sürebileceği kaydedildi. Şirketin CEO'su Dr. Carsten Brockmeyer ürettikleri ilaç ile "İnsanların artık bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını" anlattı.