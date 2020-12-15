Dünyadan gelen aşı haberleri insanları bir nebze olsun umutlandırırken Moderna, Pfizer ve BioNTech aşı üreticilerinin ne kadar para kazanacağı da merak konusu oldu. Yatırım analistleri, Moderna, Pfizer ve BioNTech'inin önümüzdeki yıl milyarlarca dolar kazanacağını tahmin ediyor.

BÜYÜK KARLAR ELDE EDİLECEK Mİ?

Ancak, aşı üreticilerinin gerçekte ne kadar para kazanacağı henüz net değil. BBC Türkçe'nin haberine göre aşıların finanse edilme şekli ve aşı üretebilecek firma sayısı nedeniyle büyük karlar elde etme fırsatı kısa ömürlü olabilir.