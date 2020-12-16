





AŞIYA İLK ONAY İNGİLTERE'DE VERİLMİŞTİ

İngiltere, 2 Aralık'ta Pfizer - Biontech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına onay vermişti. Böylece İngiltere, geliştirilen bir Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke olmuştu. Yapılan açıklamada, İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer - Biontech aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.





TESCİLLENEN İLK COVİD-19 AŞISI

Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayı, dünyada tescillenen ilk Covid-19 aşısı olmuştu. Aşı, 10 ay gibi kısa bir sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve üç aşama klinik denemeleri tamamlayarak onay almayı başarmıştı.