PARTİDE İSYAN BAYRAĞI

Şehrin göbeğinde yer alan ve devasa bir rantı bulunan arsanın iş takibinin, imar komisyon üyesi Öztürk'e verilmesi, parti içinde de rahatsızlığa neden oldu.

Öztürk'ün iş takibi yapmasının yasalara aykırı olduğunu savunan CHP'li Meclis üyesi Akın Keskin, "Bu durumun yasada yeri var. 5393 sayılı kanunda; meclis üyeleri ve belediyede görev yapanların temsilcilik yapamadıkları ifade edilir. Bu arazi, kamu yönetimleri tarafından yeşil alan olarak belirlenmiştir. Partimizin adına yetkili konuşmuyorum ancak CHP'nin temel ilke ve kurallarını göz ardı edemem. Böyle bir anlayış olamaz! İnsanların haklarına bu kadar kolay müdahale edemeyiz. Benim bu konuda bilgim yok ama 1.5 milyon dolarlık rüşvet iddiası meclis kulislerinde konuşuluyor" dedi.