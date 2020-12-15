Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.12.2020 10:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 10:56
    ABONE OL

    'den 'na çok : Para almadan aldı diyen şerefsizdir

    Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavgtalar son günlerde şiddeti artarak devam ediyor. 'nin kurma hazırlığından sonra Kılıçdaroğlu İnce'ye yönelik "parti kurmak için para aldı" iddiasında bulunmuştu. İnce söz konusu iddialara ilk kez bu kadar verdi ve "Para alan şerefsizdir, almadan aldı diyen de şerefsizdir" dedi.

    Skandalların, koltuk kavgalarının partisi 'de sular durulmuyor. 'nin kurmak için hazırlıklarını artırması üzerine da tepkisinin dozunu giderek artırıyor. Kılıçdaroğlu, son olarak İnce için "para aldı" iddiasında bulundu.

    "ŞEREFSİZDİR"
    Muharrem İnce, ilk defa bu iddialara çok verdi. İnce, söz konusu iddialar için "Ben kendi adıma konuşurum. Para alıp parti kuran şerefsizdir. Almadan aldı diyen de şerefsizdir. Benim kendi adıma sözüm ortada. Kim neyi biliyorsa gitsin açıklasın." ifadelerini kullandı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılıp yeni parti kuranlar için "İttifakın içinde geçmişte yer alıp -CHP veya başka parti olabilir- buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere paralar verilerek ve onların çevresiyle beraber acaba ayrı bir parti kurdurabilir miyiz diye böyle bir özel çaba var." ifadelerini kullanmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Para almadan aldı diyen şerefsizdir