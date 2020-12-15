Anaokulları açılıyor mu? Anaokulu kreşler çalışmaya başladı mı?

Anokulları açılıyor mu? Anaokulu kreşler çalışmaya başladı mı? Çocuklarını anaokulu veya kreşlere gönderen ebeveynler bu soruların yanıtlarını araştırıyor. MEB, anaokullarının durumu için değişikliğe gitti. Son yapılan kabine toplantısı sonrasında kamuya ait anaokulları hariç diğer anaokullarının açılacağı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.
ANAOKULLARI AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan kreşler ve ana sınıfları ile ilgili şunları ifade etti;
Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.