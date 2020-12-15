Anaokulları açılıyor mu? Anaokulu kreşler çalışmaya başladı mı?

Anokulları açılıyor mu? Anaokulu kreşler çalışmaya başladı mı? Çocuklarını anaokulu veya kreşlere gönderen ebeveynler bu soruların yanıtlarını araştırıyor. MEB, anaokullarının durumu için değişikliğe gitti. Son yapılan kabine toplantısı sonrasında kamuya ait anaokulları hariç diğer anaokullarının açılacağı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

ANAOKULLARI AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan kreşler ve ana sınıfları ile ilgili şunları ifade etti;