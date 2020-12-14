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    • 15.12.2020 00:34
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    Başkanı : ’nin ülkemize yönelik yaptırım uygulama kararı mantıksız ve neticesiz olduğu gibi, ortaklığımızın ruhuna da aykırıdır

    Başkanı ’un, 'nin 'ye karşı, Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'na (CAATSA) tepki gösterdi, "Ortaklığımızın ruhuna aykırı" ifadelerini kullanan Altun, yaptırımın neticesiz kalacağını belirtti.

    AA
    Altun'dan yaptırım tepkisi: Mantıksız ve neticesiz

    Başkanı 'un, 'nin 'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı.

    Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;

    "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedarikinden dolayı ABD'nin ülkemize yönelik yaptırım uygulama kararı mantıksız ve neticesiz olduğu gibi, ortaklığımızın ruhuna da aykırıdır.

    Türkiye, bütün adımlarını, herhangi bir ülkeyle gerilim oluşturmak için değil; milli güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarı desteklemek amacıyla atmaktadır.

    Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır.

    müttefikimiz olan ABD'nin, Türkiye'yi yaptırımlarla hedef almak yerine, terör örgütleriyle ve bölgemizde çıkarcı hesaplar peşinde koşan üçüncü taraflara karşı mücadelemize destek olmasını bekliyoruz.

    Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık, kısa vadeli siyasi hedefler veya Türkiye karşıtı lobileri memnun etme uğruna kurban edilemeyecek kadar önemlidir.

    ABD'nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz.    "

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ABD’nin ülkemize yönelik yaptırım uygulama kararı mantıksız ve neticesiz olduğu gibi, ortaklığımızın ruhuna da aykırıdır