Türkiye'nin hava savunma sisteminde ABD ve Avrupalı müttefikleri tarafından yalnız bırakılması nedeniyle Rusya'dan aldığı S-400'lere karşılık ABD yaptırım kartını çıkardı. Türkiye için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nı (CAATSA) devreye sokan ABD'ye Cumhurbaşkanlığından tepkiler geldi.
FUAT OKTAY: KARARLILIĞIMIZ DAHA DA ARTACAK
Söz konusu yaptırımlara karşı açıklamada bulunan Fuat Oktay, Twitter'daki paylaşımında şöyle dedi:
"ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz."
İBRAHİM KALIN: TÜRKİYE KARARLI ADIMLARINI ATMAYA DEVAM EDECEK