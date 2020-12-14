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    • 15.12.2020 00:22
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    Cumhurbaşkanlığından 'nin yaptırım kararına tepki: 'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'nin 'ye  sistemleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı almasını, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez." şeklinde değerlendirdi. da, Twitter hesabından "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." paylaşımında bulundu.

    AA
    Külliye şifreleri verdi

    Türkiye'nin hava savunma sisteminde ABD ve Avrupalı müttefikleri tarafından yalnız bırakılması nedeniyle Rusya'dan aldığı S-400'lere karşılık ABD yaptırım kartını çıkardı. Türkiye için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nı (CAATSA) devreye sokan ABD'ye Cumhurbaşkanlığından tepkiler geldi.

    FUAT OKTAY: KARARLILIĞIMIZ DAHA DA ARTACAK

    Söz konusu yaptırımlara karşı açıklamada bulunan Fuat Oktay, Twitter'daki paylaşımında şöyle dedi:

    "ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz."

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    İBRAHİM KALIN: TÜRKİYE KARARLI ADIMLARINI ATMAYA DEVAM EDECEK

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına sosyal medya hesabundan tepki gösterdi.

    Kalın, Twitter'dan "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." paylaşımında bulundu.
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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığından ABD'nin yaptırım kararına tepki: Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez