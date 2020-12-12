Taciz ve tecavüz skandallarıyla gündeme gelen CHP'de bir skandal daha patladı.
Ümraniye, Avcılar, Maltepe, Esenler, Şişli ve Sultangazi'nin ardından tacizin adresi bu kez Konya oldu.
CHP Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş hakkında, parti üyesi olan bir kişinin kızını kendi ofisinde yardım çeki vereceğim diye çağırıp, taciz ettiği iddiasıyla parti yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.
CHP Konya İl Başkanı Bektaş'ın savunması istendi
B.I. mektubunda şunları söyledi: "Ramazan ayının son günlerinde telefonumu arayan CHP İl Başkanı Barış Bektaş babam tarafından yardım çeki başvurusu yapıldığını, buna istinaden aradığını kendi hukuk bürosuna gelmem halinde yardım çekiyle birlikte burs konusunda da yardımcı olabileceğini söyledi. Ertesi gün arkadaşım C.T. ile birlikte kendi hukuk bürosuna gittik. Bürosunda kapıyı kapattırarak bana fotoğrafımdan daha güzel olduğumu, akşamları bir yerlere takılıp takılmadığımızı, sıkılıp sıkılmadığımızı, alkol alıp almadığımızı kendisinin gençliğinde çok hızlı yaşadığını, şu anda çok başarılı bir avukat olduğunu sıklıkla dile getirmiş. Erkek arkadaşımın olup olmadığını sormuştur. Bu tür konuşmalar beni oldukça rahatsız etmiş, bizim gidiş nedenimiz olan burs konusuna hiç değinmemiştir. Benim bu konuşmalardan rahatsız olup kalkmam üzerine saçlarımı okşayarak yine beklediğini söylemiştir. Uzun yıllardır parti üyesi olan babama bu durumu anlatınca babam birkaç kişiyle birlikte sizleri de aramış ve mail atmıştır. Bu şahıs ertesi gün de beni aramıştır. Ben de korkumdan açmayınca başka bir numaradan arayıp, 'Arefe günü yardım çeki fazlalığı var. İhtiyacı olan var mı ? diye sormuş, ben de yok deyip kapattım" ifadelerine yer verdi.
CHP'DEKİ TACİZ TECAVÜZ VAKALARI
CHP İstanbul teşkilatlarındaki bazı kadınların, CHP'li yöneticiler tarafından tacize ve tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı. İlk vaka CHP Maltepe ilçe teşkilatında yaşandı. Sonrasında Avcılar İlçe Teşkilatı, Ümraniye Gençlik Kolları, Sultangazi Şişli ve Esenler İlçe Teşkilatı'nda yaşanan taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü.