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    • 13.12.2020 14:21
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    SON DAKİKA: Ayvalık'ta yağış nedeniyle 2 katlı bina yıkıldı!

    Son dakika haberi... Ayvalık'ta sağanağın etkisiyle 2 katlı yıkıldı.  Mahalleli, ev yıkıldığı sırada sokaktan kimsenin geçmemesiyle olası facianın önlendiğini söyledi.

    DHA
    Ayvalık'ta sağanak nedeniyle 2 katlı bina yıkıldı!

    'in Ayvalık ilçesinde, aralıklarla devam eden sağanağın etkisiyle 2 katlı yıkılırken, kullanılmayan başka binanın da çatısı çöktü.
    Ayvalık'ta aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ve İsmet Paşa mahallelerinde bulunan metruk yapılar, hasar gördü.

    Hayrettin Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi 13'üncü Sokak'ta, kentsel sit alanı içinde kalan ve yıllardır kullanılmayan 2 katlı metruk ev, saat 06.00 sıralarında yıkıldı.

    Yola düşen taşlar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Mahalleli, ev yıkıldığı sırada sokaktan kimsenin geçmemesiyle olası facianın önlendiğini söyledi.
    İsmetpaşa Mahallesi Mareşal Çakmak Caddesi 9'uncu Sokak'ta bulunan 2 katlı boş evin çatısı da sağanak nedeniyle çöktü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ayvalık'ta yağış nedeniyle 2 katlı bina yıkıldı!