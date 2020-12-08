Koronavirüs aşısı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar: Aşırı endişeye gerek yok

Dr. Ömer Ataç ve Dr. Alp Aker'in bir süre önce yaptığı ve yayımlanan araştırmada vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini giderecek, aşının güvenirliliği konusunda toplumsal rahatlamayı sağlayacak veriler bulunuyor. İki doktorun yaptığı araştırmaya göre aşı hakkında doğru bilinen yanlışlar şöyle:
BUNLAR DOĞRU DEĞİL
- Aşılar kısırlık yapar.
- En sağlam bağışıklık, hastalığı geçirerek kazanılır.
- Aşıların yan etkileri çok tehlikelidir.
- Aynı anda birden fazla aşı uygulamak bağışıklık sistemine zarar verir.
- Tehdit altında olmadığımız hastalıklara karşı aşı olunmaz.
Araştırmalar, aşı karşıtlığının 3 sebebi olduğunu sebebi olduğunu gösterdi:
Kâr/zarar ilişkisini yeterli görmeyenler
Risk altında olmadığını düşündüğü için ihtiyaç hissetmeyenler
Dini, felsefi veya komplo temelli gerekçelerle itiraz edenler
ALMANYA'NIN DA UĞUR'U
Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi övdü. Laschet, "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türk'ün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz" dedi.
Armin Laschet
KARANTİNA SÜRESİ ARTIK 10 GÜN
Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs temaslı algoritmasında güncelleme yaptı. Açıklamada 14 günlük sürenin 10 güne düşürüldüğü belirtilerek, "Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10'uncu günün sonunda biter" denildi.
Karantina süresi, temaslı kişilerde salgının başından itibaren 14 gün olarak belirlenmişti. Son karar ile birlikte temaslıların karantina süresi 4 gün azaltılmış oldu.