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    • Yaşam
    • 08.12.2020 Gazete
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    Koronavirüs aşısı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar: Aşırı endişeye gerek yok

    Aşı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar kafa karışıklığı yaratıyor. Araştırmalar ise vatandaşın yüreğine su serpiyor. İşte koronavirüs aşısı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar ve 8 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz koronavirüs haberleri...



    Dr. Ömer Ataç ve Dr. Alp Aker'in bir süre önce yaptığı ve yayımlanan araştırmada vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini giderecek, aşının güvenirliliği konusunda toplumsal rahatlamayı sağlayacak veriler bulunuyor. İki doktorun yaptığı araştırmaya göre aşı hakkında doğru bilinen yanlışlar şöyle:

    BUNLAR DOĞRU DEĞİL

    - Aşılar kısırlık yapar.
    - En sağlam bağışıklık, hastalığı geçirerek kazanılır.
    - Aşıların yan etkileri çok tehlikelidir.
    - Aynı anda birden fazla aşı uygulamak bağışıklık sistemine zarar verir.
    - Tehdit altında olmadığımız hastalıklara karşı aşı olunmaz.

    Araştırmalar, aşı karşıtlığının 3 sebebi olduğunu sebebi olduğunu gösterdi:

    Kâr/zarar ilişkisini yeterli görmeyenler

    Risk altında olmadığını düşündüğü için ihtiyaç hissetmeyenler

    Dini, felsefi veya komplo temelli gerekçelerle itiraz edenler



    ALMANYA'NIN DA UĞUR'U
    Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi övdü. Laschet, "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türk'ün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz" dedi.


    Armin Laschet



    KARANTİNA SÜRESİ ARTIK 10 GÜN
    Sağlık     Bakanlığı, Coronavirüs temaslı algoritmasında güncelleme yaptı. Açıklamada 14 günlük sürenin 10 güne düşürüldüğü belirtilerek, "Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10'uncu günün sonunda biter" denildi.

    Karantina süresi, temaslı kişilerde salgının başından itibaren 14 gün olarak belirlenmişti. Son karar ile birlikte temaslıların karantina süresi 4 gün azaltılmış oldu.



    OCAK UYARISI
    Gögüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Coronavirüs vakalarının ocak ayında büyük bir artış gösterebileceğini ve pik yapacağını söyledi. Akkoyunlu, "Eğer aşılar işe yaramazsa 2021 sonbaharkış ayları da böyle geçecek" dedi.

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