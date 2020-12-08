Koronavirüs aşısı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar: Aşırı endişeye gerek yok





Dr. Ömer Ataç ve Dr. Alp Aker'in bir süre önce yaptığı ve yayımlanan araştırmada vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini giderecek, aşının güvenirliliği konusunda toplumsal rahatlamayı sağlayacak veriler bulunuyor. İki doktorun yaptığı araştırmaya göre aşı hakkında doğru bilinen yanlışlar şöyle:



BUNLAR DOĞRU DEĞİL



- Aşılar kısırlık yapar.

- En sağlam bağışıklık, hastalığı geçirerek kazanılır.

- Aşıların yan etkileri çok tehlikelidir.

- Aynı anda birden fazla aşı uygulamak bağışıklık sistemine zarar verir.

- Tehdit altında olmadığımız hastalıklara karşı aşı olunmaz.



Araştırmalar, aşı karşıtlığının 3 sebebi olduğunu sebebi olduğunu gösterdi:



Kâr/zarar ilişkisini yeterli görmeyenler



Risk altında olmadığını düşündüğü için ihtiyaç hissetmeyenler



Dini, felsefi veya komplo temelli gerekçelerle itiraz edenler