



İLK AŞI 25 ARALIK

İlk aşının 25 Aralık'tan itibaren yapılması bekleniyor. Aralık ayı sonuna kadar 10 milyon doz aşının yapılması planlanıyor. Aşılar, ikişer haftalık ara ile iki doz halinde yapılacak. Ancak yaşlılarda daha fazla antikor oluşabilmesi için 21 ya da 30 gün seçenekleri üzerinde duruluyor.