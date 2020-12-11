Son dakika haberine göre, 10 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştiriliyor. Ankara merkezli operasyonda 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 33 kişiden 29'u yakalandı. 10 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştiriliyor. Ankara merkezli operasyonda 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 33 kişiden 29'u yakalandı. Ayrıntılar geliyor... FETÖ'cülerin çürük raporuna imza atan profesör ankesörden çıktı SON DAKİKA: İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde 'Kışla İmamı' tutuklandı TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN