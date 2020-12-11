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    • 11.12.2020 08:17
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    SON DAKİKA: merkezli 10 ilde operasyonu: 33 kişi hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre, 10 ilde operasyonu gerçekleştiriliyor. merkezli operasyonda 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 33 kişiden 29'u yakalandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 33 kişi hakkında gözaltı kararı