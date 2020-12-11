Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan tecavüz ve taciz iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. KADEM sosyal medyada da gündem olan taciz vakalarıyla alakalı ilk olarak şunları söyledi: "Son günlerde taciz ve ifşa vakalarının sosyal medyada gündem olması ve istenmeyen sonuçların yaşanması sorunların çözümüyle ilgili olarak doğru mecralara yönelmemiz gerektiğini gösteriyor."
"KADEM, TACİZ VE TECAVÜZ MAĞDURLARININ YANINDA OLACAK"
KADEM, "Bizler kadın konusunda hak savunuculuğu yapan bir derneğiz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taciz ve tecavüz mağdurlarının yanında olacak, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.
"CHP'DE YAŞANAN CİNSEL TACİZ VAKALARINA KARŞI TAKINILAN TAVIR İSE ADETA SUÇA ORTAK OLMAKTIR"
KADEM resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti:
"CHP'de yaşanan cinsel taciz vakalarına karşı takınılan tavır ise adeta suça ortak olmaktır. Bu gibi vakalarda her zamanki tavrımızı mezkur olayda da gösterdik. Mağdurla temasa geçerek, kendisine desteğimizi belirttik."
"YAPILMASI GEREKEN, TACİZCİYE DEĞİL TACİZE UĞRAYAN KİŞİYE SAHİP ÇIKMAKTIR"
KADEM ayrıca "İdeolojiden bağımsız her yerde karşımıza çıkabilen bu gibi vakaları ve tacizcileri tüm toplum olarak açıkça lanetlemeliyiz. Öte yandan, yaşadığı cinsel taciz ve tecavüzü ifşa eden kadınları suçlamak da o ağır travmanın altında ezilmiş kadınlara yaşatılan yeni bir sosyal travmadır. Yapılması gereken, tacizciye değil tacize uğrayan kişiye sahip çıkmaktır. KADEM olarak bu noktada duruşumuz her zaman mağdurdan yana olacaktır" dedi.