KADEM, "Bizler kadın konusunda hak savunuculuğu yapan bir derneğiz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taciz ve tecavüz mağdurlarının yanında olacak, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

"CHP'DE YAŞANAN CİNSEL TACİZ VAKALARINA KARŞI TAKINILAN TAVIR İSE ADETA SUÇA ORTAK OLMAKTIR"