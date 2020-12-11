KORONAVİRÜS GRİPTEN NASIL AYIRT EDİLİR?

Grip ve Kovid-19 hastalığı arasındaki benzerliklerle ilgili de konuşan Prof. Dr. Özlü, "Koronavirüs nedeniyle hijyen, maske ve mesafe tedbirleriyle Türkiye'de grip yok. Oysa ekim ayında başlar nisan mayıs ayına kadar sürerdi.

Bu alınan tedbirler gribi durdurdu. Aldığımız tedbirler gribi durdurmaya yetti ama Kovid-19'u durdurmaya yetmedi. Kovid günde 30 binden fazla insanımıza bulaşabiliyor ama 1 tane grip yok. Grip ile Kovid aynı hastalık değil.

Grip daha hafif seyirli ve kolay kontrol edilebilen bir hastalık, Kovid ise karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve ölümcül.