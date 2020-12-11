Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor ve Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı yeni önlemler neticesinde okullar yeniden uzaktan eğitim modeline geçmiş durumda.
Peki kısıtlamalar etkisini gösterdi mi? Okullar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde koronavirüste son durum ne? gibi sorulara yönelik uzman isim Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında son durumu paylaşarak vatandaşları uyardı.
ÇİN AŞISINDA YAN ETKİ TARTIŞMALARI
"Aşıdan başka bu salgını durduracak başka bir silah yok" diyen Prof. Dr. Özlü, "Aşıdan zarar görebilir miyim?" endişesi duyan vatandaşların endişelerini makul karşılıyorum. Bizim (Çin) alacağımız aşı inaktif aşı ve Çin'de 1 milyona yakın kişiye uygulandı.
Bu kadar kişi arasında ciddi bir yan etkisi bildirilmedi. Aşıdan zarar görme olasılığı son derece düşük. Yok demiyorum. 10 milyon kişide 1 kişide görülebilir ama aşı olmadığımız zaman ki tehdit daha büyük. Hastalığa yakalananların yüzde 3'ü ölüyor. Akılcı olan aşı yaptırmak.
TÜRKİYE'NİN ALDIĞI AŞI GÜVENLİK BEN AŞI OLACAĞIM
Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Ben ilk fırsatta aşımı yaptıracağım ve sevdiklerimin de aşılanması için destekleyeceğim. Türkiye'nin aldığı aşı güvenli bir aşı. Bu aşı eskiden beri kullanılan bir yöntemle üretilen güvenli bir aşı. Tabi zorlama yok herkes kendi kararını verecek" dedi.
KISITLAMA SONRASI İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta için 21-05 hafta sonu ise tamemen sokağa çıkma kısıtlamalarının etkilerinin ne zaman görüleceği sorusuyla ilgili Prof. Dr. Özlü şöyle konuştu;
Kısıtlamaların sonucu bu hafta sonu değil de önümüzdeki hafta sonundan itibaren görmeye başlarız.
Daha önce aldığımız tedbirlerin sonuçlarını ise kısmen görmeye başladık. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde aşırı bir yoğunluk vardı bu poliklinik yükündeki yoğunluk azalmaya başladı.
Bu süreç zamanla yoğun bakımda da etkisini gösterecek. Süreç henüz istediğimiz düzeyde değil. O yüzden ikinci kısıtlamalar geldi. Onların etkisini de 10 gün sonra göreceğimizi tahmin ediyorum.
KORONAVİRÜS EN ÇOK HANGİ ORGANA ZARAR VERİYOR?
Koronavirüs asıl olarak solunum yolunu tuttuyor ve akciğer hastalığı gibi görünüyor diyen Prof. Dr. Özlü, "Tutmadığı organlar yok, kalp damar sistemini, beyni, mide bağırsak sindirim sistemiminizi, üreme sistemlerini, cild ve tırnakları, aşağı yukarı ulaşmadığı ve etkilemediği bölge yok" ifadelerini kullandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Prof. Dr. Özlü, vaka sayıları ve hastane doluluk oranlarına bakılınca okullarınız henüz açılacağı bir ortam olmadığını söyledi. Aşılamaya 15 gün içerisinden başlanacağını ve etkili bir aşılama ile 2-3 ay içerisinde bahar aylarında daha uygun bir ortam olacağını ifade etti.
KORONAVİRÜS GRİPTEN NASIL AYIRT EDİLİR?
Grip ve Kovid-19 hastalığı arasındaki benzerliklerle ilgili de konuşan Prof. Dr. Özlü, "Koronavirüs nedeniyle hijyen, maske ve mesafe tedbirleriyle Türkiye'de grip yok. Oysa ekim ayında başlar nisan mayıs ayına kadar sürerdi.
Bu alınan tedbirler gribi durdurdu. Aldığımız tedbirler gribi durdurmaya yetti ama Kovid-19'u durdurmaya yetmedi. Kovid günde 30 binden fazla insanımıza bulaşabiliyor ama 1 tane grip yok. Grip ile Kovid aynı hastalık değil.
Grip daha hafif seyirli ve kolay kontrol edilebilen bir hastalık, Kovid ise karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve ölümcül.