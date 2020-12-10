"VATANDAŞLAR SIRADA BEKLEMEMEKTEN MEMNUN"

AVM girişinde cihazı kullanan vatandaşlar da memnun olduklarını belirtti. Cihazın sosyal mesafeyi en aza indirdiğini ifade eden Bedrettin Alparslan, "Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal mesafeyi en aza indirdi. Daha güvenli bir alan yaratıldığını gördüm" dedi. Danışmada sırayı beklemekten cihazın daha pratik olduğunu anlatan bir başka vatandaş ise "Telefonumuzdaki kodu okutarak geçmek daha güvenli oldu. Bence güzel ve iyi bir uygulama oldu" diye konuştu. 65 yaş üstü olduğunu ve belli saatlerde dışarıya çıktığını anlatan Özen Çınar da Böyle bir cihazla daha önce karşılaşmamıştım ancak bu uygulamayı doğru buldum" ifadelerini kullandı.