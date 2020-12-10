Reşit Akıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kürt Demokrat Partisi KDP kuruldu mu?

Bakanlık yetkilileri, siyasal partilerin kuruluş başvurusu yaptıkları Genel Sekreterlik birimine söz konusu isimle siyasal oluşum için herhangi bir müracaatın yapılmadığını ve bir onayın söz konusu olmadığını kaydetti.

REŞİT AKINCI KİMDİR?

Reşit Akıncı KDP-T Diyarbakır İl Başkanlığını yapmıştı. Reşit Akıncı, KDP-T ile HDP arasında ittifak yapılması sürecinde Genel Başkan Mehmet Emin Kardaş'ın kararları kendi başına almasına karşı çıkmış ve partisinden istifa etmişti. Reşit Akıncı, kendisini Mustafa Barzan'nin siyasetini benimsediğini iddia ediyor.