Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.12.2020 15:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2020 15:11
    ABONE OL

    kimdir, kaç yaşında, nereli? Kürt Demokrat Partisi ?

    kimdir? Kürt Demokrat Partisi ? Sosyal medyada yer alan yeni bir parti iddialarına İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Kürt Demokrat Partisi (KDP) adıyla yeni bir parti kurulduğu iddia ediliyordu. Partinin genel başkanının ise Reşit Akıncı olduğu iddialar arasında yer alıyordu. Peki, ? KDP kuruldu mu?

    takvim.com.tr
    Reşit Akıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kürt Demokrat Partisi KDP kuruldu mu?

    Kürt Demokrat Partisi KDP kuruldu mu? Reşit Akıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medyanın gündeminde yer alan yeni bir parti kurulduğuna iddialarına yönelik beklenen açıklama geldi. İçişleri Bakanlığınca "yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna" ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

    KDP KURULDU MU?

    Kürt Demokrat Partisi (KDP) adıyla İçişleri Bakanlığına yapılan herhangi bir kuruluş başvurusu olmadığı öğrenildi.

    AA muhabirinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı yetkililerince, bugün bir gazetede "yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna" ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

    Bakanlık yetkilileri, siyasal partilerin kuruluş başvurusu yaptıkları Genel Sekreterlik birimine söz konusu isimle siyasal oluşum için herhangi bir müracaatın yapılmadığını ve bir onayın söz konusu olmadığını kaydetti.

    REŞİT AKINCI KİMDİR?

    Reşit Akıncı KDP-T Diyarbakır İl Başkanlığını yapmıştı. Reşit Akıncı, KDP-T ile HDP arasında ittifak yapılması sürecinde Genel Başkan Mehmet Emin Kardaş'ın kararları kendi başına almasına karşı çıkmış ve partisinden istifa etmişti. Reşit Akıncı, kendisini Mustafa Barzan'nin siyasetini benimsediğini iddia ediyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Reşit Akıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kürt Demokrat Partisi KDP kuruldu mu?