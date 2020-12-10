Reşit Akıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kürt Demokrat Partisi KDP kuruldu mu?

Kürt Demokrat Partisi KDP kuruldu mu? Reşit Akıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medyanın gündeminde yer alan yeni bir parti kurulduğuna iddialarına yönelik beklenen açıklama geldi. İçişleri Bakanlığınca "yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna" ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
KDP KURULDU MU?
Kürt Demokrat Partisi (KDP) adıyla İçişleri Bakanlığına yapılan herhangi bir kuruluş başvurusu olmadığı öğrenildi.
AA muhabirinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı yetkililerince, bugün bir gazetede "yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna" ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Bakanlık yetkilileri, siyasal partilerin kuruluş başvurusu yaptıkları Genel Sekreterlik birimine söz konusu isimle siyasal oluşum için herhangi bir müracaatın yapılmadığını ve bir onayın söz konusu olmadığını kaydetti.
REŞİT AKINCI KİMDİR?
Reşit Akıncı KDP-T Diyarbakır İl Başkanlığını yapmıştı. Reşit Akıncı, KDP-T ile HDP arasında ittifak yapılması sürecinde Genel Başkan Mehmet Emin Kardaş'ın kararları kendi başına almasına karşı çıkmış ve partisinden istifa etmişti. Reşit Akıncı, kendisini Mustafa Barzan'nin siyasetini benimsediğini iddia ediyor.