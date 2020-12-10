SON DAKİKA! Koronavirüs kısıtlaması yaygınlaşıyor! Türkiye genelinde "İstiklal Caddesi" kararı
Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele sürerken, son 24 saatte hastalık nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alarm veren illeri tek tek saydı ve koronavirüs aşısında uygulanacak yol haritasının detaylarını anlattı. Öte yandan Türkiye genelindeki kısıtlamalar da artırılıyor. İstiklal Caddesi'nde uygulanmaya başlanan caddelerdeki kişi sayısı kısıtlama kararı Türkiye genelinde yaygınlaşıyor. İşte detaylar...
10.12.2020 11:55
- Son Güncelleme: 10.12.2020 11:55
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