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SON DAKİKA! Koronavirüs kısıtlaması yaygınlaşıyor! Türkiye genelinde "İstiklal Caddesi" kararı

Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele sürerken, son 24 saatte hastalık nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alarm veren illeri tek tek saydı ve koronavirüs aşısında uygulanacak yol haritasının detaylarını anlattı. Öte yandan Türkiye genelindeki kısıtlamalar da artırılıyor. İstiklal Caddesi'nde uygulanmaya başlanan caddelerdeki kişi sayısı kısıtlama kararı Türkiye genelinde yaygınlaşıyor. İşte detaylar...

10.12.2020 11:55 - Son Güncelleme: 10.12.2020 11:55
SON DAKİKA! Koronavirüs kısıtlaması yayınlaşıyor! Türkiye genelinde İstiklal Caddesi kararı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 213 oldu.

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SON DAKİKA! Koronavirüs kısıtlaması yayınlaşıyor! Türkiye genelinde İstiklal Caddesi kararı

Son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e çıktı.

SON DAKİKA! Koronavirüs kısıtlaması yayınlaşıyor! Türkiye genelinde İstiklal Caddesi kararı

YENİ TEBİRLER ALINAYA DEVAM EDİYOR
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını kapsamında yaya yoğunluğu ile bulaş riskini düşürebilmek amacıyla İzmit'in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi'ne kişi sınırlaması getirdi.

SON DAKİKA! Koronavirüs kısıtlaması yayınlaşıyor! Türkiye genelinde İstiklal Caddesi kararı

Alınan karara göre gün içerisinde, cadde üzerinde bulunan iş yeri çalışanları hariç, Fethiye Caddesi'nde en fazla 720, İstiklal Caddesi'nde ise en fazla 780 kişi aynı anda bulunabilecek. Alınan kararın ardından 2 caddenin giriş ve çıkışları ile bağlantı noktalarına barikatlar kuruldu.

SON DAKİKA! Koronavirüs kısıtlaması yayınlaşıyor! Türkiye genelinde İstiklal Caddesi kararı

İzmit Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, giriş ve çıkışlardaki kişi sayısıın, barikatlarda görevli kişiler aracılığıyla bir yazılım üzerinden takip edileceği belirtildi.

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