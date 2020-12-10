SON DAKİKA! Koronavirüs kısıtlaması yaygınlaşıyor! Türkiye genelinde "İstiklal Caddesi" kararı

Alınan karara göre gün içerisinde, cadde üzerinde bulunan iş yeri çalışanları hariç, Fethiye Caddesi'nde en fazla 720, İstiklal Caddesi'nde ise en fazla 780 kişi aynı anda bulunabilecek. Alınan kararın ardından 2 caddenin giriş ve çıkışları ile bağlantı noktalarına barikatlar kuruldu.