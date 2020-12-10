YAN ETKİLER ORTAYA ÇIKIYOR

Türkiye'de de çalışmaları sürdürülen inaktif aşı bir yana, daha önce hiç kullanılmamış mRNA aşıları ile ilgili hem büyük umutlar hem de büyük kaygılar var: 'Bu aşıların nasıl yan etkileri olacak?' Şu anda, ABD'de onay bekleyen iki mRNA aşısı, 3'üncü aşama klinik denemelerde 73 binden fazla kişide test edildi. Her iki aşının da Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirildi. Ancak geliştirilen mRNA aşılarının bu türün ilk örnekleri olması ve her iki aşının da gerçek içeriklerinin henüz açıklanmamış olması, aşıların başarısına gölge düşürmeye yetiyor.