Eve misafir almak yasak mı? Akrabaya gitmek yasaklandı mı?

KASTAMONU

Kastamonu Tosya'da vaka artışlarının sebeplerinin incelenmesinde, özellikle ev ve taziye ziyaretlerinin, kadınlar arasında yapılan altın günleri ile hasta ziyaretlerinin payının büyük olduğu ortaya çıkıca Kaymakamlık da yeni tedbirler almak zorunda kaldı. Kaymakamı Deniz Pişkin, her türlü akraba ve komşu ziyaretlerinin yasaklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR?

Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.