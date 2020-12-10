Koronavirüs vakalarının azaltılmasında sosyal mesafe kuralına uymak büyük önem taşıyor bu noktada Eve misafir almak yasak mı? Akrabaya gitmek yasaklandı mı? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı ülkemizde sosyalleşme de azaltılmaya çalışıyor, bu sayede vakalarının artmasını önlemek amaçlanıyor. Peki eve misafir almak yasak mı, cezası var mı? Akrabaya gitmek kısıtlamalara dahil mi? İşte konuya dair merak edilenler…
EVE MİSAFİR ALMAK YASAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır." dedi.
MİSAFİRLİK YASAKLANAN İLLER HANGİLERİ?
KÜTAHYA
Kütahya'nın Pazarlar ve Hisarcık ilçelerinde Kasım ayı başı itibariyle misafirlik, akraba ziyaretleri yasaklanmıştı.
BARTIN
Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.
Ulus ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Hisar köyünde M.Y. isimli şahsın akrabası H.A.'nın evinde, H.Y. ve A.Y. isimli şahısların ise F.A.'nın evinde misafirlikte oldukları tespit edildi.
Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.
KASTAMONU
Kastamonu Tosya'da vaka artışlarının sebeplerinin incelenmesinde, özellikle ev ve taziye ziyaretlerinin, kadınlar arasında yapılan altın günleri ile hasta ziyaretlerinin payının büyük olduğu ortaya çıkıca Kaymakamlık da yeni tedbirler almak zorunda kaldı. Kaymakamı Deniz Pişkin, her türlü akraba ve komşu ziyaretlerinin yasaklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR?
Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.