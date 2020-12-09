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    • 09.12.2020 Gazete
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    ’deki tecavüzün belgesi ortaya çıktı: CHP'li genç kadını zorla alıkoyarak taciz etti

    ’deki tecavüzün belgesi ortaya çıktı... CHP ilçe yöneticisi ’ün genç kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği anlaşıldı. Umut Karagöz, CHP İl Başkanı 'nun ekibinden...

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    Çırılçıplak soyduğu genç kadını ilişkiye zorladığı belirlendi. Arbedede kendi elini de kesen Karagöz, bu görüntüler üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    TEHDİT VE KÜFÜRLERLE MEKANA BÖYLE GETİRDİ
    Karagöz, Z.Y. ve arkadaşı Ö.K. ile kafeye böyle geldi.

    SAÇINDAN TUTUP TUVALETE GÖTÜRDÜ
    Z.Y'yi saçından tutup dövdü ve zorla tuvalete soktu.




    , İl Başkanı 'nun ekibinden...



    UMUTSUZ VAKA!
    Adı, tecavüz skandalına karışan CHP Maltepe İl Başkan Yardımcısı Umut Karagöz tutuklandı. Savcılık, kafede yaşananların kamera kayıtlarına ulaştı. Partiden ise hala ses çıkmadı!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta kadın haklarıyla ilgili nutuk attı! Ancak partisinde yaşanan tecavüz skandalına sesini çıkartamadı! Partinin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 2 hafta önce 23 yaşındaki Zeliha Y. isimli genç kıza, arkadaşının kafesinde cinsel tacizde bulundu ve tutuklandı. TAKVİM, CHP'nin sessiz kaldığı olayın görüntülerine ulaştı.



    ZELİHA Y., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede "Umut K. ile duygusal yakınlığımız olmadı. 20 Kasım'da beni kafeye çağırdı. Ortak arkadaşımızla o kafeye gittim. Kalkmak istedim ancak izin vermedi. Çekip koltuğa oturttu. Ben de masadaki bardağı alıp kafasında kırdım. Öfkelendi. Beni saçımdan sürükleyip tuvalete götürdü. Burada beni tekme tokat darp etti. Ardından taciz etti" diyerek yaşadıklarını anlattı.

    YUNUS EMRE KAVAK

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