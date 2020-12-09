

Çırılçıplak soyduğu genç kadını ilişkiye zorladığı belirlendi. Arbedede kendi elini de kesen Karagöz, bu görüntüler üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.







TEHDİT VE KÜFÜRLERLE MEKANA BÖYLE GETİRDİ

Karagöz, Z.Y. ve arkadaşı Ö.K. ile kafeye böyle geldi.





Z.Y'yi saçından tutup dövdü ve zorla tuvalete soktu. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'nun ekibinden...Adı, tecavüz skandalına karışan CHP Maltepe İl Başkan Yardımcısı Umut Karagöz tutuklandı. Savcılık, kafede yaşananların kamera kayıtlarına ulaştı. Partiden ise hala ses çıkmadı!Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta kadın haklarıyla ilgili nutuk attı! Ancak partisinde yaşanan tecavüz skandalına sesini çıkartamadı! Partinin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 2 hafta önce 23 yaşındaki Zeliha Y. isimli genç kıza, arkadaşının kafesinde cinsel tacizde bulundu ve tutuklandı. TAKVİM, CHP'nin sessiz kaldığı olayın görüntülerine ulaştı., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede "Umut K. ile duygusal yakınlığımız olmadı. 20 Kasım'da beni kafeye çağırdı. Ortak arkadaşımızla o kafeye gittim. Kalkmak istedim ancak izin vermedi. Çekip koltuğa oturttu. Ben de masadaki bardağı alıp kafasında kırdım. Öfkelendi. Beni saçımdan sürükleyip tuvalete götürdü. Burada beni tekme tokat darp etti. Ardından taciz etti" diyerek yaşadıklarını anlattı.