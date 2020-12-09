



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) son dönemde söylediği yalanların neler olduğunu görsellerle açıkladı. Ünal, CHP'yi kastederek "İstediğiniz gibi yalan söyleyip böyle devam edeceğinizi zannediyorsunuz. Ama böyle devam edemezsiniz. İnsanlara daha ne kadar itibar suikastı yapacaksınız? Olmayanı söyleyip sonra hiçbir şey olmamış gibi yeni bir yalana yöneleceksiniz. Göreceğiz!" dedi.