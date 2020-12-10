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    • 10.12.2020 17:19
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    olayı nedir? isimleri nelerdir?

    şehitleri isimleri nelerdir? nedir? İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden tam 4 sene geçti. Bu acı olayın yıldönümünde şehitlerimiz rahmetle ve saygıyla anılıyor. Peki, isimleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    TİM 47 olayı nedir? TİM 47 şehitleri isimleri nelerdir?

    TİM 47 olayı nedir? TİM 47 şehitleri isimleri nelerdir? Vodafone Park'ın yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda büyük bir kısmı emniyet mensubu olmak üzere pek çok vatandaşımız şehit olmuş ve yaralanmıştı. Terör saldırısının ardından tam 4 yıl geçti. Sosyal medyada şehitlerimiz rahmetle anılıyor.

    TİM 47 OLAYI NEDİR?

    İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 44 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.

    Beşiktaş ile Bursaspor arasında Cumartesi akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Patlamalardan ilki TSİ 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.

    İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

    Hükümet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu açıkladı. TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.

    Cumartesi gecesi, saldırılarda 166 kişi yaralandığı açıklandı. İstanbul Valiliği'nden Pazar günü yapılan açıklamada ise 155 yaralının tedavisinin sürdüğü, bu kişilerden 19'unun yoğun bakımda olduğu belirtildi.

    47 TİM ŞEHİTLERİ

    3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – ZonguldakEmniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri
    Polis memuru Bora Çelik– Niğde
    Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa
    Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana
    Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya
    Polis memuru Yasin İke – Kayseri
    Polis memuru Adem Serin – Gaziantep
    Polis memuru Adem Oğuz – Adana
    Polis memuru İlker Uylaş – Hatay
    Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak
    Polis memuru Okan Doğan – Malatya
    Polis memuru Ali Aksoy – Manisa
    Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum
    Polis memuru Soner İdil – Yozgat

    Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun
    Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa
    Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta
    Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir
    Polis memuru Metin Düzgün – Konya


    Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya
    Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya
    Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara
    Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat
    Polis memuru Murat Yılmaz – Muş
    Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir
    Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt
    Polis memuru Yakup Çapat – Ankara
    Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa
    Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa
    Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa

    Sivil – Ahmet Dokuyucu (İETT çalışanı)
    Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)
    Sivil – Berkay Akbaş (TIP fakültesi öğrencisi)
    Sivil – Velat Demiroğlu (Minibüs şoförü)
    Sivil – Görkem Yazıcı (İşletme Bölümü öğrencisi)
    Sivil – Selin Çelik (Bankacı)
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