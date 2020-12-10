TİM 47 olayı nedir? TİM 47 şehitleri isimleri nelerdir? Vodafone Park'ın yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda büyük bir kısmı emniyet mensubu olmak üzere pek çok vatandaşımız şehit olmuş ve yaralanmıştı. Terör saldırısının ardından tam 4 yıl geçti. Sosyal medyada şehitlerimiz rahmetle anılıyor.
TİM 47 OLAYI NEDİR?
İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 44 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.
Beşiktaş ile Bursaspor arasında Cumartesi akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Patlamalardan ilki TSİ 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.
İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.
Hükümet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu açıkladı. TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.
Cumartesi gecesi, saldırılarda 166 kişi yaralandığı açıklandı. İstanbul Valiliği'nden Pazar günü yapılan açıklamada ise 155 yaralının tedavisinin sürdüğü, bu kişilerden 19'unun yoğun bakımda olduğu belirtildi.
47 TİM ŞEHİTLERİ
3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – ZonguldakEmniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri
Polis memuru Bora Çelik– Niğde
Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa
Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana
Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya
Polis memuru Yasin İke – Kayseri
Polis memuru Adem Serin – Gaziantep
Polis memuru Adem Oğuz – Adana
Polis memuru İlker Uylaş – Hatay
Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak
Polis memuru Okan Doğan – Malatya
Polis memuru Ali Aksoy – Manisa
Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum
Polis memuru Soner İdil – Yozgat
Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun
Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa
Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta
Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir
Polis memuru Metin Düzgün – Konya
Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya
Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya
Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara
Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat
Polis memuru Murat Yılmaz – Muş
Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir
Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt
Polis memuru Yakup Çapat – Ankara
Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa
Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa
Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa
Sivil – Ahmet Dokuyucu (İETT çalışanı)
Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)
Sivil – Berkay Akbaş (TIP fakültesi öğrencisi)
Sivil – Velat Demiroğlu (Minibüs şoförü)
Sivil – Görkem Yazıcı (İşletme Bölümü öğrencisi)
Sivil – Selin Çelik (Bankacı)