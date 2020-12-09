Kısıtlamalar sonrası paket serviste yeni dönem: Lüks restoranlar da başladı!





Sektörün yüzde 50'sinin paket servise uygun bir altyapısı olmadığının altını çizen Bingöl, "Paketle dönen işletme sayısı yüzde 20'dir. Kimse 500 lira verip lüferi paket istemez. Ama artık 'ghost kitchen' denen bir trend var. Biz de bunu uyguluyoruz. Sadece paket servise hizmet veren yerler açıyoruz. Ya da bazı işletmelerimizi sadece paket servis için konumlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.