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    • 09.12.2020 07:12
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere kar uyarısı | 9 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Son dakika haberi... Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, , , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 9 Aralık il il tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

    İSTANBUL 9 ARALIK HAVA DURUMU
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    MERSİN °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    ÇANKIRI °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    KONYA °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor.

    BOLU °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KASTAMONU °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.

    AMASYA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TOKAT °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 14°C
    Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğu ile yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

    KARS °C, -2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    MALATYA °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa çevreleri ile doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

    GAZİANTEP °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİİRT °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

    ŞANLIURFA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere kar uyarısı | 9 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?