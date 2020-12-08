İğrenç söyleme karşın en çarpıcı açıklama Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand'dan geldi. Ferdindand "İğrenç bir kritik eşikteyiz. Neredeyse her hafta ırkçılıkla ilgili bir olay yaşıyoruz. Oyuncuların sahayı terk etmesi doğru bir adım ama bu olay, futbolcuların tepkisiyle sınırlı kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu.