



BAŞKAN ERDOĞAN: UEFA TARAFINDAN GEREKEN ADIMLARIN ATILACAĞINA İNANIYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi maçındaki ırkçılık skandalı ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı.







"BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'NÜN ONURLU DURUŞUNU DESTEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyoruz" dedi.







Demba Ba: "Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz?"





SPOR CAMİASINDAN M. BAŞAKŞEHİR'E DESTEK

Spor camiası, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunmasına tepki gösterirken, turuncu-lacivertli ekibe destek verdi.

Webo'nun ırkçı söyleme maruz kalması gerekçesiyle sahada çekilen Medipol Başakşehir, sosyal medyadan UEFA'nın ırkçılığa karşı mesajının yer aldığı görsel ve "Saygı" etiketiyle "Irkçılığa hayır" ifadelerini paylaştı.





Turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Webo'nun maruz kaldığı ırkçı saldırının ardından Kulüpler Birliği Vakfı ve kulüpler, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaştı.