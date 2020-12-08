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    • 09.12.2020 06:39
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    SON DAKİKA: 'da gece yarısı terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, ’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyete götürüldü.

    AA
    Gece yarısı DEAŞ'a operasyon!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.




    22 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Yapılan çalışmaların ardından ekipler, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Fatih, Esenyurt, Güngören, Pendik, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Başakşehir Güvercintepe'de bir adrese yapılan baskında özel harekat polis ekipleri, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Kapı kırılması sırasında bir şüpheli çatıya çıkarak kaçmaya çalışırken yakalandı.



    18 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
    Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyete götürüldü.

    Örgütün çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütünün saflarında bulunan, İstanbul'da faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olduğu ileri sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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