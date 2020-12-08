Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.12.2020 22:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2020 01:43
    ABONE OL

    Fransa'da utanç gecesi! Paris Saint-Germain- maçı ırkçılık skandalı sebebiyle ertelendi

    İstanbul Kulübü, yaşanan ırkçılık skandalı nedeniyle Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. Öte yandan yapılan toplantılar neticesinde karşılaşmanın yarın kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

    PSG - Başakşehir maçı ertelendi!

    Paris Saint-Germain - İstanbul karşılaşmasının 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.


    İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. Öte yandan yapılan toplantılar neticesinde karşılaşmanın yarın kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.



    BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA
    Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.


    UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasında oynanacak Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

    Stat: Parc des Princes

    Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

    Paris Saint-Germain: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Veratti, Mbappe, Paredes, , Rafinha, Danilo, Florenzi, Bakker

    Medipol Başakşehir: Mert Günok, , Rafael, , Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Ponck, Crivelli

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fransa'da utanç gecesi! Paris Saint-Germain-Başakşehir maçı ırkçılık skandalı sebebiyle ertelendi