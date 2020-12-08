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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'ya karşı sarf edilen ırkçı sözlere tepki!

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Paris Saint-Germain - karşılaşmasının 4'üncü hakemi 'nun temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden 'ya ırkçı ifade kullanmasına tepki gösterdi.

    Başkan Erdoğan'dan ırkçılığa sert tepki!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan ırkçılık skandalına Başkan Erdoğan'dan tepki geldi.

    Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ
    Twitter üzerinden açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." ifadelerine yer verdi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözlere tepki!