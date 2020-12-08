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    • 09.12.2020 00:21
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    ırkçı hakeme: Sen o beyaz adam diyor musun!

    H Grubu'nda Saint-Germain () karşılaşmasına ırkçı saldırı damgasını vurdu. Başakşehir'in yıldız futbolcusu , ırkçı hakarette bulunan Rumen 4. hakem 'nun karşısına gelerek, "Buradaki diğer kişilerden bahsederken 'bu beyaz adam' demiyorsun. Peki neden bizden 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" dedi.

    Maçın 14. dakikasında saha kenarında 'ya kırmızı kart gösterilmesi sonrası ortalık bir anda karıştı.

    Pierre Webo ve , maçın Rumen 4. hakemi 'nun "this negro" (bu zenci) şeklinde ırkçı bir ifade kullandığını iddia ederken 'li ve Mbappe de maçın orta hakemiyle konuşarak duruma tepki gösterdi.

    Bir süre süren tartışmaların ardından bir delegesi de maçın Rumen orta hakemi Ovidiu Hategan'in yanına gelerek duruma müdahil oldu.

    Kabul edilemez bu ırkçı olayın ardından Teknik Direktör Okan Buruk takımını sahadan çekti.

    DEMBA BA YARGI DAĞITTI

    Demba Ba 4. hakemin yanına giderek tartışmaya başladı. Aşırı öfkeli olan Ba 4. hakemin yüzüne, "Buradaki diğer kişilerden bahsederken 'bu beyaz adam' demiyorsun. Peki neden bizden 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

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    Haberler Spor Demba Ba ırkçı hakeme: Sen o beyaz adam diyor musun!