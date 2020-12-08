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    • 08.12.2020 19:22
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    CHP’deki ve skandallarına sessiz kalan ’na AK Parti Sözcüsü ’ten sert tepki!

    CHP özellikle İstanbul teşkilatındaki ve iddiaları ile çalkalanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla gündeme gelirken CHP Genel Başkanı ise durum karşısında adeta üç maymunu oynuyor. CHP’deki bu sessizliğe AK Parti Sözcüsü tepki gösterdi. Çelik, “Ortada taciz, tecavüz, hırsızlıkla ilgili iddialar varsa birtakım grupların tartışmasına dönmüşse, ve suskunluk varsa bunun adı ahlaksızlığa göz yummaktır. Kadın onuru karşısında susanın ondan sonra siyasette söyleyecek herhangi bir cümlesinin olmaması gerekir. Çıkın deyin ki bunlar var ya da yok.” İfadelerini kullandı.

    takvim.com.tr

    CHP özellikle İstanbul teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla gündeme gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynuyor.

    "BUNUN ADI AHLAKSIZLIĞA GÖZ YUMMAKTIR"
    CHP'deki bu sessizliğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. AK Parti MYK ve MKYK toplantısı sonrası konuşan Çelik, CHP'de kurumsal bir sessizlik olduğunu belirterek, "Suskunluk varsa bunun adı ahlaksızlığa göz yummaktır. Kadın onuru karşısında susanın ondan sonra siyasette söyleyecek herhangi bir cümlesinin olmaması gerekir. Çıkın deyin ki bunlar var ya da yok." İfadelerini kullandı.

    Çelik'in açıklamarı şu şekilde:
    Sayın Kılıçdaroğlu bol bol ahlaktan, siyasi etikten bahsediyor. Kendi içlerinde taciz, tecavüz, hırsızlıkla ilgili gündem var. Kadınların mağdur edilmesiyle ilgili olarak kendi arkadaşları içerideki suskunluğu eleştirdi. Ortada taciz, tecavüz, hırsızlıkla ilgili iddialar varsa birtakım grupların tartışmasına dönmüşse, ve suskunluk varsa bunun adı ahlaksızlığa göz yummaktır. Kadın onuru karşısında susanın ondan sonra siyasette söyleyecek herhangi bir cümlesinin olmaması gerekir. Çıkın deyin ki bunlar var ya da yok.

    NEDEN SUSUYORSUNUZ?
    Dün bir sürü konuda iddiada bulunuyorlar. Üstüne de en temel kavramları istismar eden çatı kurmaya çalışıyorlar. İyi de bu taciz, tecavüz skandalıyla ilgili niçin susuyorsunuz? Kadınlara saygı gereği bunun en sert bir şekilde, bunun gereği yapılması lazımn, tasfiye edilmesi lazım. Gerek parti mekanizmaları açısından her şeyin yapılması lazım.

    "ALACAKARANLIK KUŞAĞI NOKTASINDA SUSKUNLUK..."
    Her gün yeni bir şey ekleniyor bu tartışmaya. Yeni beyanatlar sizin kendi partilileriniz tarafından söyleniyor. Bu kurumsal suskunluk sağlıklı ve ahlaki bir suskunluk değil. Başka konuları gündeme getirirken herkesin kendi evleriyle ilgili konuları hassas bir şekilde ele almasında fayda var. Kadın haysiyetini korumak her birimizin üstüne vazifedir. Dün bir deyim kullandı, inşallah ne manaya geldiğini biliyordur sayın Kılıçdaroğlu. diyor ki, 'hükümet sözcülerini dinliyorum Alis Harikalar Diyarı'nda gibi konuşuyorlar'. Biz herhangi bir rüya görmüyoruz. Buna verilecek en iyi cevap bu Alacakaranlık Kuşağı noktasında suskunluğunuzdur.
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    Haberler Güncel CHP’deki taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki!