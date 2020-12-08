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    • 08.12.2020 14:36
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    TBB Başkanı Feyzioğlu ile görüştü

    Son dakika haberine göre , hukukta yeni reform çalışmaları kapsamında (TBB) Başkanı ile görüştü. Feyzioğlu'nun, Başkan Erdoğan'ın "Hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz" açıklamasının ardından yeni dönemde gerçekleşmesini bekledikleri reformları, sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte 'e ilettiği öğrenildi.

    İHA
    Bakan Gül'den dikkat çeken reform görüşmesi

    Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. paylaşımında, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Barolarımızın ve avukatlarımızın değerli katkıları çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.


    Öte yandan, Feyzioğlu'nun, Başkan 'ın "Hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz" açıklamasının ardından yeni dönemde gerçekleşmesini bekledikleri reformları, sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte Bakan Gül'e ilettiği öğrenildi. Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ortaya konulan süreç çerçevesinde yapılmasını bekledikleri yeni reformları içeren yazıyı da Bakan Gül'e verdi. Feyzioğlu'nun, avukatların dile getirdiği talepleri de Bakan Gül'e ilettiği belirtildi.

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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül TBB Başkanı Feyzioğlu ile görüştü