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    • Ekonomi
    • 04.12.2020 10:34
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    • 04.12.2020 10:34
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    İş dünyasıyla kritik zirve! Bakan Elvan ile bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı , reform çalışmaları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yerleşkesinde yönetimiyle bir araya geldi. Elvan daha önce de TÜSİAD ve TOBB yönetimiyle buluşmuştu.

    İş dünyasıyla kritik zirve

    Hazine ve Maliye Bakanı ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ve hukukta reform çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri iş dünyası görüşmelerine Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği () ile devam ediyor.

    Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin üçüncüsü, MÜSİAD yönetimiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde başladı.

    Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katılıyor.

    Basına kapalı olarak devam eden toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.

    Elvan ve Gül, iş dünyası görüşmeleri kapsamında daha önce TÜSİAD ve TOBB yönetimiyle bir araya gelmişti.

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    Haberler Ekonomi İş dünyasıyla kritik zirve! Bakan Elvan MÜSİAD ile bir araya geldi