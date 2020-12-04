SON DAKİKA: Yeni reform için düğmeye basıldı! İlk adım kredi borçları: Faizler siliniyor







BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Diğer yandan Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi. Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceklerini kaydeden Selçuk, bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmalarının da yeterli olacağını ifade etti. Selçuk, ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacağını, tüm borçların otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacağını kaydetti.











BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle olmuştu; "Ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğiz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.



Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekraren çiziyorum"



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