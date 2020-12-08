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    • 08.12.2020 14:30
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    duyurdu! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 'ya ait mühimmat ele geçirildi

    'ndan gelen son dakika haberine göre, Pençe- Kaplan Operasyonu kapsamında 'ya ait çok sayıda mühümmatın ele geçirildiği bildirildi.

    PKK'ya mühimmat darbesi! Hepsi ele geçirildi

    , Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü 'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların 'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

    Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 81 mm havan ve mühimmatı, Dragunov silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, 3 , 17 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 RPG-7 roketatar sevk fişeği, RPG-7 roketatar dürbünü, 3 bin 205 hafif silah mühimmatı, 3 alfa fire düzenek, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek sehpası, 16 AK-47 piyade tüfeği şarjörünün ele geçirildiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi