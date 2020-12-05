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    • Ekonomi
    • 05.12.2020 Gazete
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    İş dünyasıyla kritik zirve! Bakan Lütfi Elvan ile bir araya geldi

    Hazine ve ile Gül, iş dünyasıyla görüşmelerine ile devam etti. , ‘İş dünyasının görüşleri önemli katkı sunacak’ derken; MÜSİAD Başkanı Kaan da reform hareketinin destekçisi olacaklarını söyledi.

    Ekonomi ve hukukta reform çalışmaları kapsamında iş dünyası ile görüşmeler sürürüyor. Geçen hafta TÜSİAD ve ile bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün de heyeti ile bir araya geldi. , "MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak" diye konuştu.

    MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da pandemi sürecinin ağır koşulları altında dünya ekonomisinin daralma trendini sürdürdüğü bir dönemde, 'nin yeniden büyüme sürecine girmesi ve başlatılan reform hareketini iş dünyası adına önemsediklerini belirterek, şunları söyledi: "Yapısal reform hareketini desteklediğimizin altını çiziyorum. Tüm imkan ve projelerimiz ile reform hareketinin destekçisi olacağız."

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    Haberler Ekonomi İş dünyasıyla kritik zirve! Bakan Lütfi Elvan MÜSİAD ile bir araya geldi