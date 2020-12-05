Ekonomi ve hukukta reform çalışmaları kapsamında iş dünyası ile görüşmeler sürürüyor. Geçen hafta TÜSİAD ve TOBB ile bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün de MÜSİAD heyeti ile bir araya geldi. Bakan Elvan, "MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak" diye konuştu.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da pandemi sürecinin ağır koşulları altında dünya ekonomisinin daralma trendini sürdürdüğü bir dönemde, Türkiye'nin yeniden büyüme sürecine girmesi ve başlatılan reform hareketini iş dünyası adına önemsediklerini belirterek, şunları söyledi: "Yapısal reform hareketini desteklediğimizin altını çiziyorum. Tüm imkan ve projelerimiz ile reform hareketinin destekçisi olacağız."