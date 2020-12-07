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    • 07.12.2020 22:07
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    İnal, 'cilerin hakkında çıkardığı ses kaydını mahkemeye taşıdı

    İnal; Genel Yayın Yönetmeni ve Oda TV Müdürü  hakkında ’na suç duyurusunda bulundu. İnal, "Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz. Yargı önünde hesaplaşacağız" tepkisini gösterdi.

    Sabah
    ODA TV'ciler hakkında suç duyurusunda bulundu

    Avukat Mustafa Doğan İnal, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Kırmızı Kedi Yayınevi yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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    İNAL: SİZİN AHLAKSIZLIKLARINIZ, İFTİRALARINIZ ASLA BENİ KORKUTAMAZ"

    Mustafa Doğan İnal; Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kendisi hakkında iftirada bulunulduğunu açıkladı ve "Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz. Yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

    Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; şunları söyledi:

    "İçinde zerre bir suç unsuru, ahlak dışı bir şey olmayan, FETÖ yöntemleri ile alındığı açık bir ses kaydı ile itibarsızlaştırma sürecini yöneten, iftira atan kişi ve kurumlar ile ilgili tarafımca 12 adet tazminat davası açılmış, 4 tane de suç duyurusunda bulunulmuştur. Hodri meydan!"

    "YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

    "Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz. Yargı önünde hesaplaşacağız inşaallah, ses kaydınız yada başkaca ne gibi aşağılık iddianız varsa bekliyorum. İşte size fırsat. Hiçbir günahım yok. Elhamdulillah bu iddialarınız bağlamında."
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