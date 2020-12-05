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    • 05.12.2020 13:28
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    devrede! üzerinde iç çamaşırı ları durduruldu

    Aile, Çalışma ve Bakanlığı'nın tespit ettiği, çocuk iç çamaşırlarını üzerinde sergileyen sitelerinin ları durduruldu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

    DHA
    Bakanlık devrede! O reklamlar durduruldu

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulduğu tespit edildi.

    Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderildi.

    Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

    Bakanlığın başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

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