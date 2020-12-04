Soruşturmanın tamamlanması üzerine düzenlenen iddianamede, İstanbul Ümraniye'de 20 yaşındaki D.A. ve şüpheli G.Ö.A.'nın 21 Mart 2020 tarihinde G.Ö.A.'nın kullandığı araçla birlikte Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittikleri ve orada bankta oturup konuştukları belirtildi.

İddianamenin devamında ikilinin konuşmadan sonra geri dönmek için araca bindikleri ve şüpheli G.Ö.A.'nın askerden yeni geldiğini söyleyerek sözlü şekilde genç kızı taciz ettiğini, genç kızın rızası dışında ona sarılıp öptüğü ve 20 yaşındaki D.A.'nın da şüpheliyi kendinden uzaklaştırmak için ittiği kaydedildi.