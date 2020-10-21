İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısıyken başörtülü kadınlara yönelik eylemleri nedeniyle hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli'nin yargılanmasına İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince devam ediliyor. 17 Haziran'daki ilk duruşmada savunması ve sorgusu yapılan Şişli, bu kez mahkemeye gelmedi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle izleyicilere kapalı yapılan duruşmaya mağdur ve müşteki kadınlar ile avukatlar katıldı. Duruşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha geniş olan 33. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor. Duruşmada tanıklar dinleniyor.

9 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

Dava, İBB Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) görevli 19 bölge sorumlusu kadının 31 Ocak'ta savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Şişli'nin "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edilmişti.



Skandalın patlak vermesinin ardından Şişli'nin İBB'den istifa ettiği bilgisinin doğru olmadığı ilk duruşmada ortaya çıkmıştı. 17 Haziran'daki ilk duruşmada kimlik tespiti yapılan Şişli'nin iş ve gelir durumu, "İBB'de Daire Başkanı olarak çalışır. 9 bin 500 TL geliri var" şeklinde tutanağa geçmişti.







KADEM'DEN AÇIKLAMA

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşma öncesinde KADEM üyeleri Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. KADEM adına basın açıklaması yapan avukat Müjgan Siyah Çevik, "2019 yılı Ağustos ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı İSMEK Merkezleri Bölge Sorumluları toplantısında başörtülü kadın çalışanlara ağır hakaretlerde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında açılan davada mağdur kadınların yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1996 yılında bir sosyal doku projesi olarak başlatılan ve kadınların istihdamında çok önemli katkıları olan bir merkezde kamu görevi yerine getiren kadın çalışanların yine kadın bir yönetici tarafından cinsiyet, din,inanç ve fikirleri nedeniyle aşağılayıcı bir muameleye muhatap olmaları kabul edilemez bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

"BU PERVASIZLIĞI GÖRMEZDEN GELMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Müjgan Siyah Çevik,"Suç duyurusunda bulunan mağdur çalışanların sırf dini inançlarından dolayı tercih ettikleri kıyafetleri nedeniyle 'Terliyorsunuz, kokuyorsunuz' şeklinde tahrik edici ifadelerle maruz kaldıkları bu hakaret, mağdurlara psikolojik şiddet olmasının yanında, toplumsal barışı hedef alması bakımından da TCK madde 216 unsurlarını içermekte olup, 'Halkı kin ve düşmanlığına alenen tahrik etme' suçunu teşkil ettirmektedir. Anayasa ile teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklere, bu milletin öz değerlerine karşı topyekün mücadeleye girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihi olan 28 Şubat'ı 23 yıl sonra yeniden hatırlatan bu pervasızlığı görmezden gelmek mümkün değildir. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi içinde bulunduğumuz çağda artık söz konusu bile edilememelidir. KADEM olarak bizleri insanlık onuru ve temel hakların hiçe sayıldığı her vakada, inançlarından ve tercihlerinden dolayı haksızlığa, ayrımcı uygulamalara maruz kalan her kim varsa yanında olduğumuzu, bu tip toplumsal huzura kasteden nefret suçlarına ve ayrımcılığa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi ve kamuoyu vicdanında yara açan her davayı mesuliyet bilerek takip edeceğimizi önemli belirtiriz" şeklinde konuştu.