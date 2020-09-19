İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin; geçmişte de kadınlara hakaret ettiği ortaya çıktı.

Şişli'nin; 2006 yılında Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'de (TEİAŞ) müdür olduğu dönemde; TEDAŞ yemekhanesinde L.D ve F.D adlı kadınlara, "Bu fahişeler bu başkanlıktan gidecek. İstemiyorum. Zaten bir işe de yaramıyorlar" ifadelerini kullanarak hakaret ettiği ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu tarafından yazılı olarak uyarıldığı öğrenildi.

TEİAŞ TARAFINDAN YAZILI OLARAK DİKKATİ ÇEKİLMİŞ

TEİAŞ Sicil, Disiplin ve Mevzuat Müdürlüğü; 14 Haziran 2006 tarihinde Yeşim Meltem Şişli'nin dikkatinin çekilmesine karar verdi.

Kararda; "Eyleminize uyan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin a fıkrasının c bendi gereğince 'uyarma' cezasıyla tecziyeniz gerekmekte ise de geçmiş hizmetiniz ve sicil durumunuzda dikkate alınarak söz konusu cezanın bir derece tahfifi suretiyle 'yazılı olarak nazari dikkatinizin çekilmesi' Genel Müdürlükçe de 12 Haziran 2006 tarihinde uygun görülmüştür.." denildi.