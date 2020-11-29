CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan tutuklanırken, CHP'li üst düzey yetkililerin olayın basına yansımaması için devreye girdikleri ve mağdurun ailesiyle görüştükleri öğrenildi. Tacizi kapatmak için üst düzey devreye girildiği ve CHP'li Karagöz tarafından cinsel saldırıya uğrayan genç kadının ailesi ile görüşerek ikna yoluna gidilmeye çalışıldığı belirtiliyor.
Tacizci CHP'li kırmızı şemsiye etkinliğinde
Söz konusu vahim olaya karşı CHP yönetiminin sessizliği büyük tepki çekerken, Maltepe halkının öfkesi büyüyor.
Tecavüz eylemlerinde bile boy gösterdi...
TACİZ OLAYININ ARDINDAN KIRMIZI ŞEMSİYE DAĞITIMINDA CHP'Lİ KARAGÖZ DE VARDI
Maltepe CHP yönetimi, geçtiğimiz günlerde Maltepe meydanında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kırmızı şemsiye dağıtmıştı.
Maltepe meydanında kırmızı şemsiye dağıttığı anlarda Umut Karagöz'de etkinliğe katılmıştı.
Öte yandan Cinsel saldırı olayınnın yaklaşık 10 gün önce Beşçeşmeler de bir mekanda yaşandığı belirtiliyor.
TACİZ SONRASI CANAN KAFTANCIOĞLU'NA FLAŞ ÇAĞRI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı Umut Karagöz'ün, CHP Maltepe İlçe Örgütüne, Kaftancıoğlu kontenjanından girdiği belirtiliyor.
Yaşanan cinsel saldırı ve saldırıyı yapan CHP Maltepe ilçe yöneticisinin tutuklanmasıyla, Eylem Şahlar Süsem isimli Maltepeli kadın tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çağrı yapıldı.
İşte o çağrı:
"LÜTFEN GEREĞİNİ YAP"
"Kadına cinsel saldırıda bulunan zihniyetin sağı solu orta yolcusu olmaz. Adını cumhuriyetten alan bir partide ilçe başkan yardımcısı sıfatı olan bir sapık 20 yaşında genç bir kadını zorla alı koyup şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunuyor ve tutuklanıyor fakat herkes sus pus. Adeta üstü kapatılıyor. Eminim ki bu dışarıdan hiç tanımadığımız bir erkek tarafından yapılmış olsaydı bu partinin tüm kademeleri kınar ve teşhir ederdi. Fakat kendi içinden kendi yönetiminden çıkınca herkes hiç olmamış yaşanmamış gibi ölüm uykusunda adeta.
"20 YAŞINDA BİR KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNAN PARTİ YÖNETİCİNİZE..."
İki gün evvel 20 yaşında bir kadına cinsel saldırıda bulunan kızı alıkoyup şiddet uygulayan parti yöneticinize karşı tavrınız alalacele yönetimi toplayıp disipline sevk etmek mi olacak sadece. Yoksa kadın örgütlülüğünde olan bir partide şiddete uğrayan kadına sahip çıkıp işin hukuki boyutunda olayın takipçisi olup ilçe yöneticiniz dahi olsa en ağır cezayı alması için mücadele edecek misiniz."